Макрон после разговора с Зеленским: необходимо обеспечить безопасность на Запорожской АЭС
Эммануэль Макрон
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон, после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил о необходимости обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, которая в минувшие выходные подверглась новым обстрелам.
Об этом французский президент написал в своем Twitter, передает УНН.
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"После новых обстрелов на Запорожской атомной электростанции я повторяю: необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и безопасность станции. Мы обсуждали это сегодня с президентом Зеленским. Мы будем продолжать наши усилия", – написал Макрон.
Добавим
Украинский Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил Макрона за поддержку и снова призвал к демилитаризации Запорожской АЭС.
"Работаем для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении какой-либо враждебной активности против украинских атомных объектов. И для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции", - сказал он.
Напомним
20 ноября, в результате утренних обстрелов российскими войсками на Запорожской АЭС выведено из строя оборудование, необходимое для запуска 5 и 6 энергоблоков, поставляющих электроэнергию на нужды Украины. Зафиксировано 12 "прилетов".
Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022
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