Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,55 0,1060 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6585

"россию необходимо изолировать на всех уровнях": Зеленский приветствовал решение Европарламента по рф

"россию необходимо изолировать на всех уровнях": Зеленский приветствовал решение Европарламента по рф

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского парламента о признании россии государством-спонсором терроризма и подчеркнул, что рф необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, передает УНН.

Цитата

«Приветствую решение Европейского парламента о признании россии государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире», - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Россия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.