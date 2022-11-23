Новый массированный обстрел: Кулеба призвал признать рф террористическим государством во всем мире

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал признать россию террористическим государством во всем мире после нового массированного обстрела, передает УНН.

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«россия отмечает свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины, других городов. Тем, кто еще сомневался, должно быть понятно: россия должна быть признана террористическим государством по всему миру, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО», - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии из-за нового массированного ракетного обстрела.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к Кремлю и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.