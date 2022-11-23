Байден поручил выделить Украине еще 400 млн долларов военной помощи: что войдет в пакет
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь еще на 400 млн долларов, сообщили в Белом доме. В то же время в Офисе президента Украины раскрыли детали нового пакета помощи, передает УНН.
Детали
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл детали, что войдет в пакет помощи от США на 400 млн долларов для Украины:
– боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
– 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);
– 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
– 10 000 120-мм минометных мин;
– высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
– 150 транспортных средств HMMWV;
– более 100 легких тактических машин;
– более 200 генераторов;
– части до 105-мм гаубиц и другой техники.
Добавим
С начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине помощь уже более чем на 19 млрд долларов.