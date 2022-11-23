Байден поручил выделить Украине еще 400 млн долларов военной помощи: что войдет в пакет

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь еще на 400 млн долларов, сообщили в Белом доме. В то же время в Офисе президента Украины раскрыли детали нового пакета помощи, передает УНН.

Детали

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл детали, что войдет в пакет помощи от США на 400 млн долларов для Украины:

– боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

– 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);

– 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

– 10 000 120-мм минометных мин;

– высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

– 150 транспортных средств HMMWV;

– более 100 легких тактических машин;

– более 200 генераторов;

– части до 105-мм гаубиц и другой техники.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине помощь уже более чем на 19 млрд долларов.