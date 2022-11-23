Миссия МВФ и представители Украины достигли согласия по экономической политике

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Эксперты МВФ и представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и других органов власти достигли согласия на рабочем уровне по экономической политике в рамках Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на Минфин.

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“Я благодарен экспертам МВФ за продуктивные дискуссии, которые помогли нам согласовать дальнейшую экономическую политику Украины, направленную на сохранение всеобщей устойчивости в условиях полномасштабной войны. Рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества в ближайшем будущем”, — отметил Марченко.

Сообщается, что представители Украины пригласили четырехмесячную Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров МВФ, чтобы определить направления налогово-бюджетной и монетарной политики Правительства Украины и НБУ для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности, а также приблизить страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ.

Дополнение

11 ноября Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу онлайн по запросу властей Украины на мониторинговую программу, проведет переговоры с представителями Украины.