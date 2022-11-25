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Резников: Хорватия займется подготовкой украинской армии

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что украинские военнослужащие будут проходить обучение в Хорватии.

Об этом министр написал в Twitter сообщает УНН.

Цитата

"Правительство Хорватии одобрило решение о подготовке украинской армии. Современная, хорошо обученная армия с сильными партнерами обязательно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников. Спасибо премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу и главе министерства обороны Марио ", – написал Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников показал инфографику с остатком ракет в российской армии по состоянию на 18 ноября

Источник: УНН
Теги: Украина, Хорватия, военное сотрудничество

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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