Зеленский готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем
Владимир Зеленский
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем.
Об этом Глава государства сказал в интервью Financial Times, пишет УНН.
Подробности
Зеленский признал, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня.
Цитата
“Я понимаю, что все обеспокоены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только „за“”, — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что “если решение не предусматривает деоккупацию и Крым является частью российской федерации, никто не должен тратить на это время . Это пустая трата времени”.
Зеленский добавил, что нападения на гражданскую инфраструктуру показали, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.
Напомним
Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал разрушение в Херсоне в результате российских ракетных ударов. Он назвал обстрел Херсона — это месть проигравших.
В тексте упоминаются