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Данилов: самое эффективное решение энергетической проблемы – ракеты дальностью 800 и более км

Данилов: самое эффективное решение энергетической проблемы – ракеты дальностью 800 и более км

Алексей Данилов

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах, передает УНН.

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«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах», - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что "есть информация, что на этой неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блекауты" и призвал запастись продуктами.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, ракета
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