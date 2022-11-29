США анонсируют новую помощь для энергосистемы Украины - Reuters

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Румынию на встречу с союзниками НАТО и министрами иностранных дел G7, где намерен анонсировать новую помощь Украине в противодействии энергетическому кризису. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщает Reuters, в настоящее время Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также европейскими странами над поиском оборудования, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате российских ракетных ударов.

Блинкен планирует использовать сегодняшнюю встречу новой координационной группы по энергетике, в которую входят в том числе и страны G7, чтобы рассказать о планах США по доставке необходимого оборудования в Украину в течение следующих нескольких недель. Однако пока неясно, в какой форме будет предоставлена ​​помощь и на какую сумму.

В Соединенных Штатах также призывают другие страны сделать то же, чтобы предотвратить отключения электроэнергии в Украине, которые оставляют миллионы людей в темноте и без отопления при минусовых температурах.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя возможные новые удары рф по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил, что энергетики понимают, куда россияне могут целиться, и готовятся к этому.