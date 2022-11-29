МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины – Гросси

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех украинских АЭС. Об этом в Twitter написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН.

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"С министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС для защиты энергетической инфраструктуры", – сообщил Гросси.

Напомним

Миссия МАГАТЭ посетила ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".