Новости: Политика
29 ноября 2022, 17:37 • Варвара Крат • 12555
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины – Гросси
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех украинских АЭС. Об этом в Twitter написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН.
Цитата
"С министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС для защиты энергетической инфраструктуры", – сообщил Гросси.
Напомним
Миссия МАГАТЭ посетила ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram