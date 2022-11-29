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Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС – решение правительства

Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС – решение правительства

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций», — сказал Шмыгаль.

Он сообщил также, что правительство ведет переговоры о возможности приобретения новой крупной партии из тысяч систем Starlink для Украины.

Шмыгаль напомнил, что на прошлой неделе по инициативе Президента Украины по всей стране заработали «Пункты несокрушимости». Около тысячи из них открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить Starlink», - отметил он.

По словам Премьер-министра, подобные пункты открыл и ответственный бизнес: в магазинах, аптеках, отделениях банков и автозаправочных станциях. Местные власти также активно приобщаются к организациям таких мест.

Дополнение

С 29 декабря провайдер спутникового интернета Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска Space X повысит стоимость услуг для украинцев. Украинским пользователям направили соответствующее письмо.

11 ноября Украина получила от Польши еще 1570 станций спутникового интернета Starlink.

Источник: УНН
Теги: Украина, НДС, интернет
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