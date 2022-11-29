"Патриоты" и трансформаторы: Кулеба озвучил ключевые приоритеты министерских встреч НАТО и ОБСЕ

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ключевыми темами мероприятий НАТО, ОБСЕ и G7 в Румынии и Польше будут вопросы поставки Украине систем ПВО и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на МИД.

Кулеба сообщил, что в рамках встреч с министрами иностранных дел НАТО и ОБСЕ он будет обсуждать конкретные даты и объемы поставок нашему государству оборудования и комплектующих для обеспечения энергетических потребностей на фоне российских ракетных атак.

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“На заседаниях в Бухаресте и Лодзе у меня будут два ключевых месседжа: “Патриоты” и трансформаторы. Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут без электричества, отопления и воды из-за ракетных ударов рф", - подчеркнул Кулеба.

Министр также отметил, что сейчас критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак россии.

“Это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны”, – сказал он.

Министр также призвал международных партнеров увеличивать мощности для изготовления оружия, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной контрбатарейной борьбы.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал партнеров передать Украине системы Patriot, истребители F-16 или танки Leopard, ведь ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие.