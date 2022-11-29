В Украине достаточно топлива, чтобы стабильно пройти зиму - Шмигаль

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В зиму Украина входит с 14 млрд кубометров газа в хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах. Ресурса хватит для того, чтобы пройти зиму стабильно. Это касается не только газа и угля, но и топлива. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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«В зиму мы входим с 14 миллиардами кубических метров газа в наших хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах. Этого ресурса хватит для того, чтобы пройти зиму стабильно. Это касается не только газа и угля, но и топлива. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает», – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления.

«Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

В течение последней недели сети АЗС фиксируют рост спроса на топливо.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил, что в результате внедрения нефтяного эмбарго против россии с 5 декабря на европейском рынке возникнет уменьшение объемов топлива. Поскольку украинские трейдеры не подписывали долгосрочные контракты, то следует ожидать дефицита топлива в Украине и, как следствие, увеличения его стоимости.

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн во время брифинга объяснил, что на рост спроса на топливо повлиял сбой в поставках и увеличении потребления.