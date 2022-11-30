Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,93 -0,3676 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11385

ЕС предлагает план управления замороженными активами рф в пользу Украины

ЕС предлагает план управления замороженными активами рф в пользу Украины

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейский Союз предлагает план управления с партнерами замороженными российскими активами в пользу Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении в среду, 30 ноября, пишет УНН.

Цитата

"У нас есть средства заставить россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы использовали бы вырученные средства для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, после снятия санкций эти средства должны быть направлены на выплату россией полной компенсации ущерба, нанесенного Украине.

Дополнение

Фон дер Ляйен указала, что ущерб, нанесенный рф Украине, оценивается в 600 миллиардов евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, ущерб, война, Урсула фон дер Ляйен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.