ЕС предлагает план управления замороженными активами рф в пользу Украины

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейский Союз предлагает план управления с партнерами замороженными российскими активами в пользу Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении в среду, 30 ноября, пишет УНН.

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"У нас есть средства заставить россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы использовали бы вырученные средства для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, после снятия санкций эти средства должны быть направлены на выплату россией полной компенсации ущерба, нанесенного Украине.

Дополнение

Фон дер Ляйен указала, что ущерб, нанесенный рф Украине, оценивается в 600 миллиардов евро.