Баку: жертва или агрессор? Зачем европейские политики подменяют понятие в Карабахе и как это вредит Украине

КИЕВ. 30 ноября. УНН. У русской пропаганды нет четко очерченной географии. Так, например, под влиянием пророссийской части армянской диаспоры французские политики публично начали проводить странные параллели между войной в Украине и конфликтом на Южном Кавказе. Азербайджану, который в соответствии с международным законодательством пытается восстановить собственную территориальную целостность, неожиданно отводится роль агрессора. Подобные заявления могут легко навредить и Украине и ЕС. Нардеп от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий объясняет в эфире 24 канала, объясняет, чем искаженная риторика по Карабаху опасна для Киева, передает УНН.

Детали

«Больше всего, что угрожает Украине – это дискредитация самого понятия «санкции», – говорит нардеп. - Потому что санкции в отношении нефтегазового сектора есть в России и Иране. Эти обе страны граничат с Азербайджаном и на самом деле представляют угрозу стране».

По мнению Заблоцкого, ставить их в один ряд совершенно неправильно.

«Азербайджан – основная угроза Ирану, где проживает значительная часть азербайджанцев. Следует понимать, что Иран очень сильно за это переживает и, как ни странно, финансирует Армению. А уже после того, как мы увидели, что иранские дроны бомбят украинские города, нам не стоит выбирать или даже задумываться. Мы должны поддерживать Азербайджан».

Таким образом, французы пытаются перекрыть собственную экономическую и энергетическую зависимость от Кремля с помощью попыток оттянуть военную и финансовую помощь от Украины, где Москва терпит поражение за поражением.

«Атака на Азербайджан бьет по Украине в двух случаях. Во-первых, дискредитирует понятие «санкции», во-вторых, нивелирует правило о неизменности границы ООН. Каким-то образом Карабах как территория выделяется в этом аспекте, – объясняет депутат. – Украина всегда занимала принципиальную позицию в этом вопросе. Ведь если есть исключения, то как доказывать, что Приднестровье – это Молдова, Осетия – это Грузия, Крым – это Украина, а Карабах – это почему-то вдруг Армения. Карабах – это Азербайджан. И мы должны дальше отстаивать эту позицию системно».

История конфликта в Карабахе доказывает, что позиции Баку далеки от агрессии и они политически ближе к Киеву. Следует напомнить, что еще в 90-х Азербайджан потерял 20% своих территорий в результате военных усилий Армении и россии.

Тогда, как и в Украине, фиксировали тысячи жертв среди гражданских. Кроме того, население Азербайджана также находилось под ракетными обстрелами россиян и армян, а сценарий, использованный в азербайджанской деревне Ходжалы, до сих пор сравнивают с многострадальной украинской Бучей.

Что касается международного права – Карабах в резолюциях ООН до сих пор называют временно оккупированной территорией Азербайджана. Соответственно, параллели с агрессией Москвы неприемлемы и недопустимы.