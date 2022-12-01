Швейцария заморозила российские активы на 7,9 млрд долларов

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Швейцария объявила о замораживании российских активов почти на 8 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Швейцария заявила, что заморозила российские активы на 7,9 млрд долларов в ответ на вторжение страны в Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта сумма выше цифры, опубликованной Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) в июле.

Дополнение

Издание отмечает, что Швейцария является излюбленным местом для богатых россиян и их активов, и здесь было конфисковано 15 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.

Банкам страны запрещено принимать депозиты от российских граждан или базирующихся в россии физических или юридических лиц на сумму более 100 000 швейцарских франков.

Правительство в Берне поддержало ЕС по санкциям после вторжения рф в Украину в феврале.