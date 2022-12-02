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С начала отмены НДС в Украину ввезено 145 тысяч генераторов

С начала отмены НДС в Украину ввезено 145 тысяч генераторов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. После введения в действие постановления Кабмина об отмене НДС на ввоз генераторов в Украину уже импортировано около 145 тысяч дизельных генераторов. Об этом на брифинге сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Цитата

«За первую неделю действия постановления Кабмина о соответствующем льготном ввозе генераторов в Украину въехало примерно 145 тысяч дизельных генераторов. Я думаю, что в дальнейшем мы будем работать над тем, чтобы в список льготных товаров попали терминалы спутникового интернета. Будем смотреть и принимать оперативные решения, чтобы помочь бизнесу работать и быть конкурентными», – сообщила Свириденко.

Напомним

Кабинет министров Украины освободил от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов.

Источник: УНН
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