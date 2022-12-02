В СНБО не подтвердили переход Киево-Печерской лавры в ПЦУ

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не подтвердил переход Киево-Печерской лавры в Православную церковь Украины.

Об этом чиновник заявил в эфире "Настоящее время", пишет УНН.

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“Лавра — это собственность всего народа. Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие владельца. Ни Кабмин, ни любой другой таких документов не принимал”, — сказал Данилов.

“Передать храмы невозможно. Надо разобраться, что там происходит. В указе все прописано, что должно произойти”, — добавил он. При этом, по его словам, если будет доказано, что эта “организация” сотрудничает с рф, они будут закрыты и запрещены на территории Украины.

Контекст

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины.

ВТО отмечает, что “с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти московскому патриархату” священный синод ВТО на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление № 30) принял решение о создании в составе Поместной церкви религиозной организации — мужского монастыря “Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра”.

Тогда же синод поручил митрополиту ВЦУ Эпифанию обратиться к Кабинету министров с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения — для монастырской деятельности.

Добавим

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно запрета в Украине религиозных организаций, на влияющих россия. Соответствующий указ № 820/2022 опубликован на сайте главы государства