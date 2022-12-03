Зеленский недоволен решением ЕС о предельной стоимости российской нефти

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство потолком цен на российскую нефть, установленную Европейским союзом, сообщает УНН.

Отсутствие решительных шагов по энергетическому разоружению Зеленский считает слабой позицией.

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«Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция», - подчеркнул Президент.

Он заметил, что только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

«Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование россией других, других террористических режимов и организаций", - добавил глава государства.

Зеленский добавил, что эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений.

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