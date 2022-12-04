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Внешний долг Украины составляет 103 миллиарда долларов – член совета НБУ

Внешний долг Украины составляет 103 миллиарда долларов – член совета НБУ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Внешний долг Украины на сегодня составляет три триллиона 770 миллиардов гривен, то есть 103 миллиарда долларов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня общий долг Украины составляет 3 триллиона 770 миллиардов грн. За десять месяцев он увеличился больше чем на 40%. Если это перевести в доллары, то динамика нашей задолженности немного ниже. В этом году в долларах общий долг составляет 103 миллиарды долларов за 10 месяцев. И он вырос всего-навсего на 5,3 по отношению к прошлому году", - сказал он.

Напомним

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что из-за атак, осуществляемых рф на энергетическую инфраструктуру Украины, до конца года ожидается падение ВВП. 

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, госдолг
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