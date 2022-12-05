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Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

Детали

"44-летний Владимир Зеленский заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа. ⁠ Президент Украины олицетворяет мужество и стойкость украинского народа в его борьбе с российской агрессией",  пишет газета.

Как отметили, решение Зеленского остаться в Киеве, а не согласиться на предложение США эвакуироваться, стало "одним из важнейших моментов в войне". ⁠



Напомним

Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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