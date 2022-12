Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

Детали

"44-летний Владимир Зеленский заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа. ⁠ Президент Украины олицетворяет мужество и стойкость украинского народа в его борьбе с российской агрессией", пишет газета.

Как отметили, решение Зеленского остаться в Киеве, а не согласиться на предложение США эвакуироваться, стало "одним из важнейших моментов в войне". ⁠

Украина’с президентом Volodymyr Zelenskyy является FT’с человеком года 2022. 44-летнего года имеет earnt place in historie for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8pic.twitter.com/ibp52B4N66