В результате российских атак погибли 4 человека - Зеленский

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На данный момент в результате массированной ракетной атаки россии погибли не менее четырех человек. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Отчитываюсь о сегодняшнем дне. Главный результат – 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и так далее... К сожалению, мы не можем пока обеспечить полную безопасность нашему небу - было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на данный момент в перечне погибших за эти сутки от российских ударов – четверо", - сообщил президент.

Детали

Зеленский поблагодарил военных воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", а также западных партнеров за системы ПВО. Он отметил, что энергетики сразу приступили к восстановительным работам по устранению последствий атаки.

"Сегодняшней ракетной атакой россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшние вопросы о россии... Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей всей нашей земле и только привлечение убийц к ответственности может дать мир", - подчеркнул президент.

Напомним

Сегодня произошла восьмая массированная ракетная атака страны-террориста на наши энергетические объекты. По данным Воздушных Сил ВСУ сбито более 60 ракет из более 70 выпущенных оккупантами.

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений.