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Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета

Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правительство Черногории поставляет Украине военную помощь в размере 11% собственного оборонного бюджета, говорится в официальном сообщении правительства, передает УНН.

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“Правительство Черногории демонстрирует четкую решимость поддерживать оборону украинцев вместе со своими союзниками, как путем пожертвования 11% фондов из собственного военного бюджета, так и путем принятия тысяч беженцев”, — говорится в документе.

Также отмечается, что подписание совместной с Украиной декларации является еще одним подтверждением поддержки Украины в ее усилиях стать членом НАТО.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем, по итогам которых подписали новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Черногория
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