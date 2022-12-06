Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правительство Черногории поставляет Украине военную помощь в размере 11% собственного оборонного бюджета, говорится в официальном сообщении правительства, передает УНН.

Цитата

“Правительство Черногории демонстрирует четкую решимость поддерживать оборону украинцев вместе со своими союзниками, как путем пожертвования 11% фондов из собственного военного бюджета, так и путем принятия тысяч беженцев”, — говорится в документе.

Также отмечается, что подписание совместной с Украиной декларации является еще одним подтверждением поддержки Украины в ее усилиях стать членом НАТО.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем, по итогам которых подписали новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины.