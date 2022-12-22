Из-за блокады торговли в Черном море: США ввели санкции против 10 российских компаний

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских военно-морских компаний. В список SDN OFAC попали десять юридических лиц. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает УНН.

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«россия продолжает блокировать гражданскую морскую торговлю в Черном море своими агрессивными военно-морскими операциями. Действия россии наносят урон мирному населению и продолжают эскалацию конфликта в Украине. Сегодня мы определяем 10 субъектов, связанных с этими операциями», – написал Блинкен в Twitter.

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Государственный департамент США сообщает, что в связи с российскими военно-морскими операциями против украинских портов, в том числе тех, которые снабжают мир столь необходимыми продуктами питания и зерном, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских военно-морских объектов.

«В частности, Государственный департамент вводит в список 10 российских военно-морских организаций в соответствии с Указом 14024. Более подробная информация о каждой подсанкционной организации доступна в этом информационном бюллетене», - говориться в сообщении.

Министерство финансов США сообщило, что под санкции попали:

• Концерн «Моринформсистема-Агат»

• Федеральное государственное унитарное предприятие центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина национального научного центра «курчатовский институт»

• Аккумуляторная компания «Ригель»

• Центральный научно-исследовательский институт морской техники "Центральный нии судового машиностроения"

• Концерн «Научно-производственное объединение Аврора»

• Концерн цнии "Электроприбор";

• ОБЩЕСТВО «Обуховское»

• АО «Морские навигационные системы»

• Институт океанологии РАН имени Ширшова,

• ООО «Компания Технополь»

Дополнение

США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей россии.