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Из-за блокады торговли в Черном море: США ввели санкции против 10 российских компаний

Из-за блокады торговли в Черном море: США ввели санкции против 10 российских компаний

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских военно-морских компаний. В список SDN OFAC попали десять юридических лиц. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает УНН.

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«россия продолжает блокировать гражданскую морскую торговлю в Черном море своими агрессивными военно-морскими операциями. Действия россии наносят урон мирному населению и продолжают эскалацию конфликта в Украине. Сегодня мы определяем 10 субъектов, связанных с этими операциями», – написал Блинкен в Twitter.

Добавим

Государственный департамент США сообщает, что в связи с российскими военно-морскими операциями против украинских портов, в том числе тех, которые снабжают мир столь необходимыми продуктами питания и зерном, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских военно-морских объектов.

«В частности, Государственный департамент вводит в список 10 российских военно-морских организаций в соответствии с Указом 14024. Более подробная информация о каждой подсанкционной организации доступна в этом информационном бюллетене», - говориться в сообщении.

Министерство финансов США сообщило, что под санкции попали:
• Концерн «Моринформсистема-Агат»
• Федеральное государственное унитарное предприятие центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина национального научного центра «курчатовский институт»
• Аккумуляторная компания «Ригель»

• Центральный научно-исследовательский институт морской техники "Центральный нии судового машиностроения"
• Концерн «Научно-производственное объединение Аврора»
• Концерн цнии "Электроприбор";
• ОБЩЕСТВО «Обуховское»
• АО «Морские навигационные системы»
• Институт океанологии РАН имени Ширшова,
• ООО «Компания Технополь»

Дополнение

США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей россии.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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