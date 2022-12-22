Французская железная дорога получила счет на 100 млн евро из-за рождественской забастовки

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Французская железная дорога (SNCF) столкнулась со счетом в 100 миллионов евро в связи с рождественской забастовкой железнодорожников, организованной контролерами билетов без поддержки профсоюза, повлекшей серьезную негативную реакцию со стороны путешественников. Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Министр транспорта Клеман Бон назвал забастовку в выходные "непонятной и неоправданной".

"Вероятно, это обойдется компании примерно в 100 миллионов евро", - сказал он радио Franceinfo.

В эти выходные несколько сотен тысяч путешественников аннулировали свои билеты.

SNCF предложила возместить двойную номинальную стоимость отмененных билетов, если путешественники не могут забронировать альтернативу.

Разрешение спора, которое привело к отмене двух из пяти поездов дальнего следования в эти выходные, осложняется тем, как организованные бастующие.

Остановку координировал неформальный коллектив диспетчеров поездов в Facebook, а не представители профсоюза, и бастующие не делали публичных заявлений.

SNCF сообщает, что профсоюзы уже договорились о повышении заработной платы работников на 12 процентов в течение двух лет, что соответствует уровню инфляции и превышает большинство расчетов в частном секторе.

Профсоюзы проинформировали руководство о новой возможной забастовке в новогодние выходные.