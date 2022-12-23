Самец панды в нидерландском зоопарке оказался самкой

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Двухлетняя гигантская панда в нидерландском зоопарке вызвала переполох, оказавшись самкой, а не самцом, как предполагалось изначально, информирует УНН.

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Открытие в зоопарке Оувехандс было сделано во время планового медицинского осмотра Фань Син, первой гигантской панды, родившейся в Нидерландах.

Менеджер зоопарка подтвердил эту новость на национальном телевидении поздно вечером в четверг.

"Фань Син удивил нас, - сказал Хосе Кок в заявлении, опубликованном зоопарком после эфирного интервью. - Для нас пол был просто фактом, который мы хотели проверить при осмотре под наркозом, чтобы быть уверенными".

Через несколько месяцев после рождения панда прошла короткое медицинское обследование, которое необходимо провести быстро, чтобы малыш мог воссоединиться со своей матерью.

Но Кок сказал, что определение пола у детеныша панды без анестезии затруднено.

"Мы были настолько убеждены, что ребенок был мужского пола, что никогда не сомневались в этом", – добавил он.

Фан Син родилась 1 мая в семье двух гигантских панд – мамы Ву Вэнь и папы Син Я, которых Китай отдал в аренду Нидерландам в 2017 году на 15 лет.

Ее имя стало известно в октябре. Фан Син – это отсылка к китайскому имени художника Винсента Ван Гога, а "Син" означает звезда, ссылка к знаменитой картине Ван Гога "Звездная ночь".

Вскоре панда будет отправлена обратно в Китай, как и планировалось, в рамках международной программы разведения.

В 2016 году гигантские панды были исключены из Красного списка исчезающих видов Международного союза охраны природы.