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Медучреждения на оккупированной территории Украины не в состоянии справиться с большим количеством раненых захватчиков

Медучреждения на оккупированной территории Украины не в состоянии справиться с большим количеством раненых захватчиков

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не могут справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Значительное количество оккупантов умирает так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов.

Для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, запираются на металлическую решетку.

В связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.

Отмечается, что отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что управление приведет к еще большим потерям.

Напомним 

В связи с значительными потерями, российские оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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