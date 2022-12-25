москва принципиально отказалась поставлять нефть по ценам Запада

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В россии принципиально отказались поставлять нефть по назначенным ценам западных стран, и будут искать новых потребителей. Об этом в интервью телеканалу Asharq News заявил глава минфина рф антон силуанов, передает УНН.

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"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент российской федерации о том, что россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", – заявил он.

силуанов также добавил, что россия будет искать новых потребителей нефти, поскольку “спрос на нефть, по прогнозам агентств, будет расти”.

"Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться", – считает глава минфина рф.

Добавим

Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит вступил в силу в понедельник, 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на транспортируемую по морю российскую нефть.

По данным Bloomberg, морские поставки сырой нефти из Россию обрушились в первую неделю санкций ЕС и “Группы семи”, направленных против доходов москвы от нефти, что стало потенциальным источником финансирования российской агрессии против Украины.