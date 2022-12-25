В Китае 18 шахтеров оказались под завалами на золотом руднике

КИЕВ. 25 декабря. УНН. 18 человек оказались под завалами в результате обвала на золотом руднике в Синьцзяне (Китай). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Восемнадцать шахтеров оказались под завалами в результате обвала, произошедшего на одном из золотых рудников в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

В момент ЧП под землей находились в общей сложности сорок человек. В результате спасательной операции двадцать двух из них удалось благополучно эвакуировать.

В настоящее время спасатели пытаются вызволить оставшихся шахтеров.