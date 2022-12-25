Новости: Новости Мира
25 декабря 2022, 13:29 • Татьяна Юдина • 7710
В Китае 18 шахтеров оказались под завалами на золотом руднике
КИЕВ. 25 декабря. УНН. 18 человек оказались под завалами в результате обвала на золотом руднике в Синьцзяне (Китай). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Восемнадцать шахтеров оказались под завалами в результате обвала, произошедшего на одном из золотых рудников в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
В момент ЧП под землей находились в общей сложности сорок человек. В результате спасательной операции двадцать двух из них удалось благополучно эвакуировать.
В настоящее время спасатели пытаются вызволить оставшихся шахтеров.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram