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В Китае 18 шахтеров оказались под завалами на золотом руднике

В Китае 18 шахтеров оказались под завалами на золотом руднике

КИЕВ. 25 декабря. УНН. 18 человек оказались под завалами в результате обвала на золотом руднике в Синьцзяне (Китай). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Восемнадцать шахтеров оказались под завалами в результате обвала, произошедшего на одном из золотых рудников в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

В момент ЧП под землей находились в общей сложности сорок человек. В результате спасательной операции двадцать двух из них удалось благополучно эвакуировать.

В настоящее время спасатели пытаются вызволить оставшихся шахтеров.

Источник: УНН
Теги: Китай, шахта
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