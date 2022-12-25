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В беларуси горел резервуар с нефтепродуктами

В беларуси горел резервуар с нефтепродуктами

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Витебской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан», сообщает УНН со ссылкой на мчс беларуси.

Детали

Как заявили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило 25 декабря в 10:12.

Загорелся один из резервуаров РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов. В течение часа пожар был локализован, огонь не перекинулся на другие объекты.

Ранее

В Мурманске вечером 24 декабря загорелось складское помещение. По официальной информации, на складе якобы хранились лакокрасочные покрытия. Однако росСМИ указывают, что горела база поставок спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, Беларусь, пожары
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