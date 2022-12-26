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На руссийском аэродроме Энгельска раздался взрыв

На руссийском аэродроме Энгельска раздался взрыв

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сообщают о взрывах на военном аэродроме в городе Энгельс в России, где стоит стратегическая авиация страны-агрессора. По нему ранее уже был нанесен удар беспилотниками в начале декабря. Об этом сообщает УНН.

Детали

Социальные сети и местные паблики сообщают о громком взрыве в российском городе Энгельс. Там расположен военный аэродром. Как отмечается на нем размещена стратегическая авиация россиян — Ту-95, Ту-160 и т.д. В городе раздается воздушная тревога.

По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии. В сторону него поехали пожарные и экстренные службы.

Напомним

В оккупированном Алчевске Луганской области сгорел склад, в котором россияне хранили горюче-смазочные материалы.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы
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