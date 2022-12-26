На руссийском аэродроме Энгельска раздался взрыв
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сообщают о взрывах на военном аэродроме в городе Энгельс в России, где стоит стратегическая авиация страны-агрессора. По нему ранее уже был нанесен удар беспилотниками в начале декабря. Об этом сообщает УНН.
Детали
Социальные сети и местные паблики сообщают о громком взрыве в российском городе Энгельс. Там расположен военный аэродром. Как отмечается на нем размещена стратегическая авиация россиян — Ту-95, Ту-160 и т.д. В городе раздается воздушная тревога.
По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии. В сторону него поехали пожарные и экстренные службы.
Напомним
В оккупированном Алчевске Луганской области сгорел склад, в котором россияне хранили горюче-смазочные материалы.