Австрия: под лавиной на горнолыжном курорте спасены 8 человек

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Восемь человек были спасены после того, как лавина сошла в горнолыжном курорте Лех/Цюрс на западе Австрии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Восемь человек были спасены после того, как в воскресенье в Австрии лавина накрыла десять человек. Официальные лица заявили, что среди спасенных шесть человек не пострадали, двое получили ранения.

Лавина взошла около 15:00 по местному времени в районе 2700-метровой вершины Тритткопф в горнолыжном районе Лех и Цюрс у земли Форарльберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австрии около десяти лыжников оказались под лавиной снега

Оставшихся двух пострадавших до сих пор ищут. На снежную массу установили прожекторы, чтобы продолжить поиски после наступления темноты, а для поиска пропавших используют собак.

Добавим

Украинские спасатели предупредили туристов об опасности схождения снежных лавин в Карпатах. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах и призвали не ходить в горы.