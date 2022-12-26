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Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
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В Новосибирске масштабный пожар на складе - росСМИ

В Новосибирске масштабный пожар на складе - росСМИ

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В российском городе Новосибирск произошел пожар в складском помещении, его площадь превысила 1,8 тысяч квадратных метров, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным МЧС россии, пожар произошел по улице 2-я Станционная Ленинского района в 16:58 по местному времени. К моменту прибытия спасателей двухэтажное здание полностью горело, существует угроза распространения огня на соседние дома.

Как сообщают СМИ, на горящем складе находится пластиковая продукция. В соцсетях пишут, что перед началом пожара очевидцы услышали взрывы. Затем в небо поднялся дым, и вспыхнуло пламя.

По предварительным данным, пострадавших нет. Местная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Напомним

Сегодня, 26 декабря, на российском аэродроме в Энгельсе раздался взрыв. Сообщается о трех погибших и четверых госпитализированных.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары
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