Косово закрыло главный пограничный переход с Сербией

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Косово закрыло крупнейший пограничный переход с Сербией, сообщила полиция в среду, после того, как сербы построили новые баррикады на своей стороне. Об этом УНН иинформирует ссылаясь на AFP.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но Белград отказался признать его и призвал 120 000 косовских сербов бросить вызов властям Приштины, особенно на севере, где этнические сербы составляют большинство.

Последний конфликт произошел 10 декабря, когда этнические сербы возвели баррикады в знак протеста против ареста бывшего полицейского, подозреваемого в причастности к нападениям на сотрудников полиции среди этнических албанцев, что фактически перекрыло движение на двух пограничных переходах.

После того, как были установлены блокпосты, косовская полиция и международные миротворцы подверглись нескольким нападениям со стрельбой, а сербские вооруженные силы на этой неделе были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Поздним вечером во вторник десятки демонстрантов на сербской стороне границы использовали грузовики и тракторы, чтобы остановить движение, ведущее к Мердари, наибольший переход между соседями, что заставило косовскую полицию закрыть пункт въезда в среду.

Детали

«Такая незаконная блокада препятствует свободному передвижению и перемещению людей и товаров, поэтому мы предлагаем нашим гражданам и соотечественникам использовать для передвижения другие пограничные пункты», - говорится в заявлении косовской полиции.

Приштина также попросила миротворцев под руководством НАТО очистить баррикады на косовской земле.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград «готов к соглашению», но не уточнил других деталей.

Вучевич назвал блокпосты «демократическим и мирным» средством протеста и добавил, что Белград имеет «открытую линию связи» с западными дипломатами для решения проблемы.

Добавим

Северное Косово находится в напряжении с ноября, когда сотни этнических сербов, работающих в косовской полиции, а также в судебных органах, включая судей и прокуроров, уволились.

Они протестовали против решения запретить сербам, проживающим в Косово, использовать выданные Белградом номерные знаки транспортных средств – политика, от которой Приштина отказалась.