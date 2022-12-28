Гонконг просит Японию отменить "поспешные" Covid-ограничения

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Власти Гонконга в среду обратились к Японии с просьбой снять ограничения на прямые рейсы из города, которые были введены после резкого увеличения случаев заболевания коронавирусом на материковом Китае. Об этом УНН информирует со ссылкой на The Japan Times.

Город ввел аналогичные ограничения во время своей собственной борьбы с Covid, включая запреты на перевозку пассажиров с положительным результатом на вирус и ограничения на поездки для стран с большими вспышками.

Япония стала одной из первых стран, которые на этой неделе ввели ограничения на поездки для Китая, поскольку количество заражений на материку резко возросло после отмены пекинской стратегии борьбы с коронавирусом. Они включают ограничение прямых рейсов из Гонконга в четыре аэропорта: Нарита и Ханеда в Токио, Кансай в Осаке и Тюбу в Нагое.

Детали

В среду транспортный департамент Гонконга заявил, что "очень разочарован поспешным решением японских властей в разгар туристического сезона".

Департамент заявил, что связался с консульством Японии в Гонконге, чтобы "торжественно требовать" отмену вступающего в силу решения с пятницы.

Там добавили, что авиакомпании все еще могут доставлять пустые самолеты в аэропорты с ограниченным доступом, чтобы забрать застрявших пассажиров в ближайшие дни.

Добавим

В Японии, которая в октябре отменила свой запрет на въезд из-за границы, также наблюдается значительный всплеск поездок.

В мае этого года в аэропортах Японии было зарегистрировано всего 700 прилетов из Гонконга. К ноябрю это число подскочило до 83 тысяч.