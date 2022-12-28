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Число погибших в результате наводнения на Филиппинах возросло до 25 человек. Синоптики прогнозируют новые ливни

Число погибших в результате наводнения на Филиппинах возросло до 25 человек. Синоптики прогнозируют новые ливни

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Количество погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 25 человек, а штормы, как ожидается, обрушат больше осадков на наиболее пострадавшие южные и центральные регионы. Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По меньшей мере 25 человек погибли, большинство из них утонули в провинции Западный Мисамис на южном острове Минданао, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям, обновляя данные о жертвах.

Двадцать шесть человек все еще считаются пропавшими без вести. Девять ранены.

Бюро погоды сообщает, что в среду и четверг в южных и центральных регионах возможны дожди от умеренных до сильных из-за низкого давления у побережья, которое может перерасти в тропическую депрессию.

«Вероятны наводнения и оползни, вызванные дождями, особенно в районах, которые очень подвержены этим опасностям», - сообщило бюро погоды.

Источник: УНН
Теги: Филиппины
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