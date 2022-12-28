Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово прекратить протесты против правительства Приштины, заверив их, что они не будут подвергаться судебному преследованию. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.

Детали

«Мы получили гарантии от Соединенных Штатов и Европейского союза, что ни один из косовских сербов, принимавших участие в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или арестовываться», - заявил Петар Петкович, глава правительственного представительства Сербии в Косово.

«Мы также получили гарантии того, что косовские силы безопасности не придут к сербскому большинству к северу от Косово без согласия командующего КФОР и представителей местного населения», - сказал Петкович, имея в виду миротворческие силы КФОР под руководством НАТО.

Вучич призвал сербов на севере убрать баррикады, добавил Петкович.

По словам Петковича, представители Вучича и косовских сербов встретятся в среду вечером недалеко от границы Косово и объявят, будут ли убраны баррикады.