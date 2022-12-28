лавров пригрозил сорвать новые поставки западного оружия Киеву

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что военные прорабатывают новые планы по прекращению поставок оружия и боеприпасов для украинской армии из-за рубежа, информирует УНН ссылаясь на росСМИ.

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"Мы наблюдаем, что Украина получает все большее и большее качественное западное оружие", - сказал лавров в интервью российскому телевидению в среду. Поэтому, по его словам, среди военных специалистов звучат призывы прервать эти пути снабжения.

"Железнодорожные пути, мосты и тоннели рассматриваются. Я предполагаю, что они примут профессиональные решения о том, как затруднить эти поставки или, в идеале, вообще их прекратить".

В какой-то степени, по его словам, над этим уже работают из-за атак на украинскую инфраструктуру. По его словам, нарушение энергосистемы уже усложняет доставку нового оружия.

"И я убежден, что в этом отношении применяются и другие планы".

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