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лавров пригрозил сорвать новые поставки западного оружия Киеву

лавров пригрозил сорвать новые поставки западного оружия Киеву

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что военные прорабатывают новые планы по прекращению поставок оружия и боеприпасов для украинской армии из-за рубежа, информирует УНН ссылаясь на росСМИ.

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"Мы наблюдаем, что Украина получает все большее и большее качественное западное оружие", - сказал лавров в интервью российскому телевидению в среду. Поэтому, по его словам, среди военных специалистов звучат призывы прервать эти пути снабжения.

"Железнодорожные пути, мосты и тоннели рассматриваются. Я предполагаю, что они примут профессиональные решения о том, как затруднить эти поставки или, в идеале, вообще их прекратить".

В какой-то степени, по его словам, над этим уже работают из-за атак на украинскую инфраструктуру. По его словам, нарушение энергосистемы уже усложняет доставку нового оружия.

"И я убежден, что в этом отношении применяются и другие планы".

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Источник: УНН
Теги: Сергей Лавров
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