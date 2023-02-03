Лиев уволен из Минобороны по собственному желанию: в министерстве не подтвердили наличие паспорта рф

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство обороны Украины сообщило об увольнении по собственному желанию в.и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева. Каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цитата

“По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по его собственному желанию”, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Детали

Отмечается, что на этапе трудоустройства в Министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при поступлении на должность госслужащего. Так же, в порядке, который действует во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.

“Любых фактов, которые бы подтверждали наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось. После появления в СМИ публикаций, касающихся предыдущей деятельности Александра Лиева и его заявлений периода 2014 года, по инициативе Лиева, в ноябре 2022 года Министр обороны Украины обратился к СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование чиновника с применением полиграфа. Александр Лиев, как гражданин, выскажет свою позицию относительно сообщений СМИ самостоятельно”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Минобороны — четкая: в оборонном ведомстве должны работать исключительно граждане Украины. В случае установления фактов сокрытия гражданства других стран, меры будут приниматься в соответствии с законом.

Дополнение

В. и. о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев готов публично пройти повторную проверку на полиграфе.