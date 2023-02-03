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ВР намерена увеличить расходы бюджета на 5,5 млрд грн

ВР намерена увеличить расходы бюджета на 5,5 млрд грн

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга Народа” и председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что парламент планирует увеличить расходы бюджета на 5,5 млрд грн. Эти деньги пойдут на больницы, гранты для бизнеса и восстановление инфраструктуры, передает УНН.

Цитата

"1,35 млрд грн пойдет на реконструкцию и строительство трех больниц. Это “Охматдет”, строительство новой университетской клиники в Киеве и создание реабилитационного центра во Львове на базе одной из больниц. Кроме того, более 1 млрд грн будут использованы на строительство мостов и мостовых конструкций, которые были разрушены. Более 2 млрд грн будет использовано на гранты для малого и микробизнеса, работающего в сфере переработки. И 1 млрд будет использовано на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе. Все эти деньги есть в государственном бюджете. Это либо гранты, либо кредиты, которые мы получили от наших международных партнеров, либо не использованные средства, которые возвращают в бюджет из фонда безработицы", – сообщила Пидласа.

Напомним

Минфин сообщил, что государственный бюджет за январь 2023 года выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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