В ЕС анонсировали выделение первого миллиарда евро на быстрое восстановление Украины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Европейский Союз предоставит Украине первый миллиард евро для быстрого восстановления поврежденных объектов инфрастурктуры. Об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам саммита Украина-ЕС сообщила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

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“Мы начинаем с быстрого восстановления. Это часть более комплексного процесса восстановления. Я готова объявить, что первый миллиард будет предоставлен для обеспечения восстановления. У нас уже есть специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы. Поэтому, мы можем начать немедленно”, – заявила она.

Она отметила, что необходимо восстановить школы, госпитали, больницы, дороги в Украине. Именно на это пойдут средства.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что общая сумма на восстановление Украины из четырех ключевых источников финансирования составляет около 110 млрд грн.

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.