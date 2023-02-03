Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Виктимблейминг: почему чаще осуждают жертву, а не насильника
Виктимблейминг: почему чаще осуждают жертву, а не насильника
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18525

В ЕС анонсировали выделение первого миллиарда евро на быстрое восстановление Украины

В ЕС анонсировали выделение первого миллиарда евро на быстрое восстановление Украины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Европейский Союз предоставит Украине первый миллиард евро для быстрого восстановления поврежденных объектов инфрастурктуры. Об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам саммита Украина-ЕС сообщила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы начинаем с быстрого восстановления. Это часть более комплексного процесса восстановления. Я готова объявить, что первый миллиард будет предоставлен для обеспечения восстановления. У нас уже есть специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы. Поэтому, мы можем начать немедленно”, – заявила она.

Она отметила, что необходимо восстановить школы, госпитали, больницы, дороги в Украине. Именно на это пойдут средства.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что общая сумма на восстановление Украины из четырех ключевых источников финансирования составляет около 110 млрд грн.

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.