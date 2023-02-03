Страны ЕС согласовали ослабление эмбарго на российские нефтепродукты - СМИ

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Страны ЕС согласовали потолок цен, который фактически является ослаблением эмбарго на российские нефтепродукты, вступающего в силу в воскресенье, - последней серьезной санкции против россии за вторжение в Украину, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Как и первый потолок - цен на нефть, этот позволяет Европе сделать исключение из запрета на перевозку и страхование российского нефтяного экспорта в третьи страны, если цена ниже определенного Западом потолка.

Потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря вместе с европейским эмбарго и позволил россии продолжить экспорт в страны, не подписавшиеся под санкциями, практически в прежних объемах, поскольку текущая цена ниже 60 долларов за баррель.

Потолок цен на нефтепродукты вступит в силу 5 февраля вместе с эмбарго на нефтепродукты. Как и ожидалось, он установлен на уровне 100 долларов за баррель продуктов высокой переработки, вроде дизтоплива, и 45 долларов для всего, что продается со скидкой к цене сырой нефти.

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Дополнение

3 декабря Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть и нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии, на уровне 60 долларов США за баррель.

G7 и Австралия присоединилась к потолку цен ЕС на российскую нефть.