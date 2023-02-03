Ведутся переговоры: Резников о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации. Об этом министр обороны Украины сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром — министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком в Киеве, передает УНН.

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"Что это будет — F-16, Gripеn — это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", — подчеркнул министр, отметив, что учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры с партнерами относительно получения дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км, поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой", — резюмировал министр обороны.

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