Стефанишина: Украина выполнила 72% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина выполнила уже более 72% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время 24-го Саммита Украина-ЕС, сообщила о том, что Украина выполнила уже более 70% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Стефанишина обратила внимание на объем работы, который был выполнен всеми ветвями украинской власти после получения государством статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

«В условиях полномасштабной войны российской федерации против Украины мы продолжали процесс адаптации украинского законодательства к европейскому. Имеем рост прогресса по имплементации Соглашения об ассоциации на уровне 9% по сравнению с показателем 2021 года», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

По словам вице-прем’-министра, лидером по выполнению обязательств по Соглашению об ассоциации стала сфера интеллектуальной собственности. Прогресс в этой сфере вырос на 33%. Значительный прогресс также достигнут в сфере энергетики, окружающей среды, сельского хозяйства, санитарных и фитосанитарных мер, а также таможенных вопросов.

В целом за период выполнения Соглашения, Украина имеет 90% прогресса в следующих сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки.

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