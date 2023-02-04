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медведев взялся угрожать "ядеркой" в случае "нападения" на Крым. У Зеленского ответили

медведев взялся угрожать "ядеркой" в случае "нападения" на Крым. У Зеленского ответили

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Бывший президент рф Дмитрий Медведев взялся угрожать "любыми видами вооружений" в случае "нападения" Украины на Крым. В Офисе Президента Украины напомнили, что Крым - это Украина и посоветовали игнорировать медведева, передает УНН.

Детали

Как пишут российские СМИ, медведев очень категорично прокомментировал планы Украины по "нападению" на Крым.

"Крым – это россия, нападение на Крым – нападение на россию и эскалация конфликта... за такие атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений", - отметил медведев, вероятно, имея в виду ядерное оружие.

В Офисе Президента Украины напомнили, что Крым - это Украина, а также посоветовали игнорировать медведева.

"Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым – Украина.
Поэтому угрозы официальных лиц рф об "ударах возмездия" – это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле рф. Всегда игнорируйте Медведева", - написал в Twitter помощник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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