Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,99 -0,1865 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эмбарго на российскую нефть: повлияет ли это на стоимость бензина
Эмбарго на российскую нефть: повлияет ли это на стоимость бензина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
40590

"Риски для системы": Безуглая объяснила, почему "Слуги народа" не будут голосовать за отставку Резникова

"Риски для системы": Безуглая объяснила, почему "Слуги народа" не будут голосовать за отставку Резникова

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На этой неделе фракция “Слуга народа” не будет рассматривать вопрос увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщила нардеп “Слуги народа” Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В комментариях под заметкой Безуглая объяснила, что смена министра сейчас является рискованной, ведь вскоре состоится очередное заседание в формате “Рамштайн”. Кроме того, сейчас существует риск нового наступления россии на Украину.

Напомним

Накануне глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и ряде других ведомств. По его словам, министра обороны Алексея Резникова хотели перевести на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможной новой должности в правительстве. Он отметил, что в случае такого предложения, отказался бы от нее. 

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Кабмин, голосование, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.