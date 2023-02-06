"Риски для системы": Безуглая объяснила, почему "Слуги народа" не будут голосовать за отставку Резникова

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На этой неделе фракция “Слуга народа” не будет рассматривать вопрос увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщила нардеп “Слуги народа” Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В комментариях под заметкой Безуглая объяснила, что смена министра сейчас является рискованной, ведь вскоре состоится очередное заседание в формате “Рамштайн”. Кроме того, сейчас существует риск нового наступления россии на Украину.

Напомним

Накануне глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и ряде других ведомств. По его словам, министра обороны Алексея Резникова хотели перевести на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможной новой должности в правительстве. Он отметил, что в случае такого предложения, отказался бы от нее.