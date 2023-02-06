"Росатом" и 199 компаний, которые пытаются забрать у Украины ЗАЭС: кто попал в новый масштабный пакет санкций

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении российской корпорации “Росатом” и 199 компаний, входящих в структуру этой корпорации. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

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“Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу СБУ и ввел в действие решение СНБО Украины о введении экономических санкций в отношении российской корпорации „Росатом“ и 199 компаний, входящих в структуру этой корпорации”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ограничительные меры будут действовать в течение следующих 50 лет и будут касаться всех финансово-экономических операций данных учреждений.

Как свидетельствуют материалы украинской спецслужбы, компании ГК “Росатом” вовлечены в “отчуждение” Запорожской атомной электростанции в пользу страны-агрессора.

В частности, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ГК “Росатом” и сопутствующих компаний корпорации:

• взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;

• способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;

• пытаются легализовать работу ЗАЭС на рф за счет создания фейковых российских компаний: АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” и ФГУП “Запорожская АЭС”, которые включены в структуру ГК “Росатом”.

В СБУ напомнили, что российские оккупационные группировки осуществили силовой захват Запорожской АЭС в марте 2022 года.

В частности, по представлению СБУ в 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к генеральному директору ГК “Росатом” Лихачеву Алексею Евгеньевичу.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против гендиректора российской корпорации “Ростех” Сергея Чемезова.