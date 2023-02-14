"Рамштайн-9": в Брюсселе собирается контактная группа по вопросам обороны Украины

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", состоится сегодня, 14 февраля в Брюсселе. Встречу ранее анонсировали в НАТО, пишет УНН.

Цитата

"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание контактной группы по обороне Украины, которое организуют США", - говорится в сообщении.

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников уже отбыл на очередную встречу в формате “Рамштайн”. "Темп чрезвычайно высок”, - заметил Резников относительно встречи.

По словам министра обороны, среди главных вопросов повестки дня грядущей встречи:

защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы,

развитие "танковой коалиции",

формирование запаса прочности по боеприпасам,

тренинговые программы для наших воинов,

стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне очередного "Рамштайна" заявил, что россия готовит новые наступательные действия, поэтому военную помощь Украине нужно оказать как можно быстрее.

Перед встречей Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что министры предположительно обсудят потенциальные поставки истребителей в Украину.

Справочно

Контактная группа по обороне Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 г. в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.