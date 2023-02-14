"Рамштайн-9" начался: Резников ожидает продуктивный день

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", стартовало сегодня, 14 февраля, в Брюсселе. Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает плодотворную работу на сегодняшнем "Рамштайне" и продуктивный день, передает УНН.

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"Был рад снова встретиться с моим другом и коллегой министром обороны США Ллойдом Остином перед "Рамштайн-9". Поблагодарил его за лидерство, что позволило объединить более 50 стран в группу "Рамштайн". Надеюсь на плодотворную работу на сегодняшнем "Рамштайне", - указал министр обороны Украины в Twitter.

"Рамштайн-9" начался. Это будет очень продуктивным днем. Поделимся с вами подробностями после того, как закончим", - отметил Резников впоследствии.

Дополнение

Этот "Рамштайн" уже назвали "авиационным", ведь среди приоритетов для обсуждения украинской стороной защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы.