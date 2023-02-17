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В Латвии разрешили передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

В Латвии разрешили передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сейм Латвии дал разрешение на передачу Украине автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Передает УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата

"Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил председатель Комиссии по обороне внутренних дел и Раймонд Бергманис.

Детали

16 февраля Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества. Об этом сообщили в парламентской пресс-службе.

Решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, будет принимать Кабинет министров. Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, об этом пояснили в инструкции к закону.

Само предложение передачи конфискованных автомобилей Украине выдвинул на рассмотрение премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Источник: УНН
Теги: Латвия, автомобили
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